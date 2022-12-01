МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение до 2 декабря

При сильном ветре нужно соблюдать особую осторожность Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области региональное управление МЧС объявило штормовое предупрежение до 2 декабря. На устьевом участке реки Дон ожидается дальнейшее понижение уровня воды. Из-за сильной «верховки» у Азова уровень воды в реке снизился до критической отметки.

По данным синоптиков, скорость порывов восточного ветра до 2 декабря будет достигать 13-19 метров в секунду. В некоторых районах области скорость достигнет 22 метров в секунду.

Сотрудники МЧС предупреждают граждан, что при сильном ветре нужно соблюдать особую осторожность не только на водоемах, но и на территории города. А в случае возникновения ЧС, сразу же позвонить по номерам 01, 112 или 101.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону до 1 декабря ожидается усиление ветра до 20 м/с

Спасатели объявили штормовое предупреждение

(Подробности)