Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 14:04

2 декабря в Таганроге временно приостановят движение трамваев

Это сделают из-за работ по обрезке деревьев
Ангелина СКИБА
Составы не будут выходить на линии в течение четырех часов

Составы не будут выходить на линии в течение четырех часов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 2 декабря временно приостановят движение трамваев Таганрога. Об этом предупреждают местные власти.

- В пятницу с 11 до 15 часов из-за работы по обрезке ветвей деревьев не будут работать трамваи № 4, 5, 6 и 9, - говорится в сообщении.

Напомним, в этом ноябре в приморском городе уже как минимум дважды ограничивали работу электротранспорта. 26 и 28 числа составы по несколько часов не выходили на линии из-за обрезки деревьев и монтажа опоры на пересечении Чехова и Смирновского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

40 электробусов доставят в Ростовскую область, 10 машин получит Таганрог

Подвижной состав также разделят между Ростовом и Волгодонском (подробности)