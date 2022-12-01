2 декабря в Таганроге временно приостановят движение трамваев

Составы не будут выходить на линии в течение четырех часов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 2 декабря временно приостановят движение трамваев Таганрога. Об этом предупреждают местные власти.

- В пятницу с 11 до 15 часов из-за работы по обрезке ветвей деревьев не будут работать трамваи № 4, 5, 6 и 9, - говорится в сообщении.

Напомним, в этом ноябре в приморском городе уже как минимум дважды ограничивали работу электротранспорта. 26 и 28 числа составы по несколько часов не выходили на линии из-за обрезки деревьев и монтажа опоры на пересечении Чехова и Смирновского.

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