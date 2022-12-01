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НовостиОбщество1 декабря 2022 9:44

В Таганроге стоимость проезда в электротранспорте повысится до 25 рублей

Для школьников, студентов и пенсионеров цена одной поездки составит 20 рублей
Лейла МИРИШОВА
Льготы для граждан сохранятся, а цены продолжат меняться.

Льготы для граждан сохранятся, а цены продолжат меняться.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Таганрога ждет повышение стоимости проезда в электротранспорте. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Плата за проезд в троллейбусах и трамваях составит 25 рублей за одну поездку. Для школьников, пенсионеров и студентов цена будет льготной – 20 рублей.

Отметим, что льготы для граждан сохранятся, а цены продолжат меняться. В администрации уточнили, что на сегодняшний день тарифы только устанавливаются с учетом всех физических затрат.

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