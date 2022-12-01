Новогодние спектакли 2022 - 2023 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание

Полюбившиеся постановки в новом прочтении и премьеры ждут ростовчан на сценах театров. Фото: Алиса ТИТКО

Новогодние спектакли 2022 - 2023 в Ростове-на-Дону открывают занавес для жителей донской столицы и гостей города на праздники. Собрали для вас полное расписание, где и когда пройдут постановки в декабре и январе.

Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького, площадь Театральная, 1

Малая сцена

«Великолепный дуэт», 12+

23, 23, 25, 27, 28 и 30 декабря, 18:30

Билеты: 800 рублей

Смешная и трогательная комедийная история, сочиненная по мотивам давних спектаклей — уже ставших историей, многими забытых, но живых в памяти артистов, видевших эти спектакли на сцене Ростовской драмы. 90-е годы минувшего века сегодня вспоминаются как непростые, но продуктивные для театра — с расцветом малой формы, ничем не ограниченной творческой свободой, смелыми поисками, «голодным» энтузиазмом. Вспоминая ту ни с чем несравнимую атмосферу, создатели спектакля воплощают историю о дружбе и соперничестве, об успехе и одиночестве, о мудрости и неукротимости характера, о жизни, не перестающей удивлять — и радовать, несмотря ни на что.

В постановке заняты: заслуженный артист России Сергей Власов, Юрий Добринский, Артем Шкрабак, Ольга Васильевна, Елена Золотавина, Анатолий Запорожцев.

Большая сцена

«Фабрика чудес», 12+

Режиссер Артем Сухоруков

С 20 по 30 декабря, 18:30

Билеты: от 350 до 700 рублей

Традиционное праздничное новогоднее шоу - «Фабрику чудес» - ставит молодой режиссер Артем Сухоруков, в прошлом году он поставил полюбившегося ростовчанам спектакль «Время для счастья», а теперь написал оригинальный сценарий для новогодней постановки.

«Фабрика чудес» — это спектакль о том, как каждый из нас, поверив в волшебство, способен сотворить настоящее большое чудо. На фабрике новогодних чудес — предновогодний аврал, не сходится отчет по новогодним подаркам, а в это время маленький мальчик ждет маму с работы домой - встречать Новый год. Фантазией мальчика обычная реальность превращается в волшебную сказку, бабушка становится доброй бабой Ягой, мама — Снегурочкой, мамины коллеги — Снеговиком, Дедом Морозом, Кощеем Бессмертным и Василисой Прекрасной, и все вместе они отправляются в путешествие за настоящим Чудом.

Ростовский музыкальный театр, улица Большая Садовая, 134

«Снегурочка» Балет в 2-х актах на музыку П. Чайковского, 6+

11 и 15 декабря, 12:00 и 18:00

Билеты: 3000, 5000 рублей

Хореография и либретто Марка Перетокина по мотивам «Весенней сказки» Александра Островского.

«Снегурочка» – это балет, который идеально подойдет для просмотра всей семьей. Зрители всех возрастов найдут в нем притягательные моменты. Детей увлечет сказочный мир, взрослых тронут щемящие душу истории любви. Вместе с тем, каждый, в легкой для восприятия форме, сможет постичь глубинные смыслы русской народной мудрости. В партитуру оригинального авторского спектакля вошли самые известные и яркие сочинения Петра Чайковского. В художественном оформлении ростовской постановки воссоздано волшебное пространство русской народной сказки. Лубочные картинки сочетаются с объемными декорациями, воссоздающими «дышащие» природные пейзажи.

«Новогодний cимфо-рок» Шоу-программа в 2-х отделениях, 16+

16 декабря, 18:00

Билеты: 7000 рублей

Проверенные временем хиты рок-музыки в исполнении симфонического оркестра, качественный вокал, мощный звук, эффектный свет и оригинальный видеоряд сольются в незабываемом и ярком шоу. «Новогодний симфо-рок» – подарок «под елочку» для меломанов, тех, кто любит не только классическую, но и качественную рок-музыку.

Ростовский-на-Дону академический молодежный театр, площадь Свободы, 3

Большая сцена

«Сон в новогоднюю ночь», 6+

Режиссер-постановщик: Михаил Заец

С 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, 10:00

Билеты: от 700 до 1500 рублей

Артисты представят мистическую музыкальную историю о невероятно длинной новогодней ночи в жизни главного героя спектакля. В бесконечной круговерти дел и забот так легко потеряться, и Александру это удалось: время и пространство играют с ним в игру без правил до тех пор, пока он не вспомнит о самом важном. Спектакль подарит зрителям отличное новогоднее настроение и возможность вместе спеть самые любимые песни.

Позже программа спектаклей дополнится мероприятиями в D30, Art-Bazar, ЦСИ Макаронка, Театр 18+

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