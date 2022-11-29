Новогодние вечеринки 2022-2023 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда сходить

Слушаем джаз, отрываемся под тяжелый рок, зажигаем под электро - и все это в Ростове. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подробная афиша мероприятий новогодних вечеринок 2022-2023 в Ростове-на-Дону. Сделали подборку, куда точно стоит сходить с друзьями и коллегами.

ДЖАЗОВЫЙ ДЕД МОРОЗ

Первым предновогодним развлечением для любителей неординарного досуга станет яркий ужин от проекта «Культограм» - «История Нового года в пространстве и времени». 26 декабря в 19:00 донской джаз-клуб «Эссе» предлагает окунуться в мир волшебства, сказок и традиций. Под звон бокалов с игристым гостям расскажут, где родился Дед Мороз и причем тут Сталин, кто придумал наряжать елку, класть конфеты в носочки, а также какой год в Росси длился всего 4 месяца, и почему наши далекие предки отмечали этот сказочный праздник весной. По словам организаторов, вишенкой на торте станет просмотр фильма «Один дома», фото на память и беседы с единомышленниками. Цена вопроса - 1800 рублей, в сумму входят основные блюда, десерт, бокал вина или чай/кофе, а также репортажная съемка. Адрес заведения: улица Красноармейская, 166.

Уютный вечер с историями про Дедушку Мороза ждет ростовчан в джаз-клубе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КТО ЛЮБИТ ПОТЯЖЕЛЕЕ

Уже 30 декабря всех любителей тяжелого рока ждет винтажная вечеринка «Old school New Year metal party». В 20:00 в рок-клубе «Подземка» пройдет бесплатный концерт в исполнении группы «Old-school metal band» под руководством Игоря Жабинского. Фанатов андеграундного звучания встретит программа из самых популярных рок-хитов, забойные ритмы и компания любителей жанра. Также администрация предупреждает, что несовершеннолетним находиться в клубе без сопровождения родителей или родственников запрещено. Всем остальным настоятельно советуем иметь при себе ксерокопию паспорта или документы, подтверждающие личность. Рок-«подземелье» притаилось в ДК «Ростсельмаш» по проспекту Сельмаш, 3. От остановки на Большой Садовой можно добраться на автобусах: 3, 3a, 67.

Любителей рока ждут на Сельмаше. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

ЭЛЕКТРО И ТАНЦЫ

Также 31 декабря клуб «Embargo» предлагает встретить новый год под звуки электронной музыки. Состоится мероприятие NEW YEAR'S EVE в 22:00 по адресу Левобережная, 72. В программе диджей сеты от ростовских диджеев Agassi, steering, lluma, rublev, katar и Romanova. Цена вопроса без учета напитков и еды: от 1200 до 2000 за стандарт, и 5000 за групповой билет на 4 человека. Доехать можно на 39 автобусе от остановки «ворошиловский мост».

Если новогоднего оливье и сериалов по телевизору будет недостаточно, можно вновь отправиться на танцпол в стены клуба «Эмбарго». 1 января в 22:00 там состоится вечеринка «SKIF BIRTHDAY 36 YEARS в Loft Room Embargo». В планах оторваться под электронные хиты Monkey Fish, Agassi, Alexa, Rublev, Karibov, Maawi, Steering. Цена праздничного рейва без учета выпивки и закусок: от 1200 до 3000 за стандарт, и 4500 за групповой на 4 персоны.

Дискотеки для молодежи и тех "кому за" ждут ростовчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

ДИСКОТЕКА 90-Х И «ПЛАН ЛОМОНОСОВА»

После череды электронных диджей-сетов можно смело поностальгировать под хиты времен малиновых пиджаков. Как раз 5 января в Ростове состоится новогодняя дискотека 90-х. Танцевать гости будут под «Отпетых мошенников», «Faktor-2», «Hi-Fi», «Краски», «Демо», «Турбомода» и «Русский размер». Цены - от 1500 до 5000 рублей за билет. Начало - в 19:00 в здании КСК «Экспресс» на улице Закруткина, 67а. Добраться по Садовой можно на автобусах: 3, 3а, 7, 67, 70, 98, остановка «Театральная площадь»

8 января актер и музыкант Александр Ильин известный многим по роли Лобанова из сериала «Интерны», приезжает в Ростов в составе панк-группы «План Ломоносова». В музыкальном арсенале мощные залпы гитарного звука и мелодичный драйв хардкора. Цена билета варьируется от 1300 до 3900 рублей. По мнению некоторых критиков, «План Ломоносова» - одна из групп за которой приятно следить, даже если ирокезы и кожанки не вызывают у вас особого энтузиазма. Панк-тусовка состоится в 20:00 в «Кроп Арена» по адресу проспект Шолохова, 270/1.5. Добраться из центра можно на автобусах под номерами 93, 230, 350, 350/1, 700 – остановка «Старый аэропорт». Также туда идет троллейбус № 9, и маршрутки №№ 85, 85а, 124, 128р, 226, 232, 236, 237, 51.

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