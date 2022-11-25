В Ростовской области впервые за несколько лет подешевел салат «Оливье»

В октябре 2022 года "Оливье" оказался, чем в предыдущие годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впереди Новый год. Жители Ростовской области начинают активно готовиться и думать, чем порадовать гостей. Одно из главных блюд на праздничном столе традиционно — «Оливье». «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, как изменилась стоимость популярного салата.

РЕЦЕПТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОЙ КАСТРЮЛЬКИ

Когда-то «Оливье» готовили с мясом рябчиков или раковыми шейками, но сейчас рецепт стал куда демократичнее. В салат можно добавлять и говядину, и куриное мясо, и колбасу — в зависимости от предпочтений и бюджета.

Для расчета стоимости салата, обратимся к его стандартному рецепту с куриным мясом. Небольшая кастрюлька «Оливье» будет включать:

- Курица — 400 г

- Картофель — 4 шт

- Банка зеленого горошка

- Майонез — 3-4 ст. ложки

- Огурцы — 4 шт

- Морковка — 1 шт

Такого объема должно хватить семье не только на новогоднюю ночь, но и на утро 1 января.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЦЕНА

По данным Ростовстата, в октябре 2022 года стоимость килограмма куриного мяса упала на 10 рублей и составила 231 рубль. Майонез подорожал на 8 рублей — до 250 рублей.

Килограмм огурцов в прошлом месяце году оценили в 129 рублей, что на 27 рублей дешевле, чем в 2021 году. Стоимость десятка яиц за 12 месяцев снизилась с 73 до 69 рублей.

Морковка в октябре 2022 года стоила 37 рублей за килограмм, в 2021 году — 43 рубля за такой же объем. Картофель подешевел с 35 до 33 рублей за килограмм. Банка консервированного горошка подорожала с 73 до 99 рублей.

Стоимость небольшой кастрюльки «Оливье» обойдется жителям Ростовской области примерно в 371 рубль. В прошлом году примерная стоимость салата составляла 381 рубль. Всеми любимый салат Оливье в 2022 году подешевел на 2,6%.

Напомним, в 2020 году «Оливье» за год подорожал на 9,7%. В декабре 2021 года в преддверии новогодних праздников, отмечалось увеличение цены на 30%.

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