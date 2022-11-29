Новогодние развлечения 2022-2023 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда сходить

Рассказываем, куда сходить в новогодние праздники в Ростове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подробная афиша мероприятий новогодних развлечений 2022-2023 в Ростове-на-Дону. Узнали, куда можно сходить с семьей, с друзьями и самому и что посмотреть в праздничные дни в донской столице.

ТРАДИЦИОННАЯ НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА

Первым дверь в мир новогоднего праздника откроет ежегодная ярмарка товаров в «ДонЭкспоцентре». С 13 декабря жители и гости донской столицы смогут бесплатно прогуляться вдоль ярких рядов с украшениями для дома и сада, а также приобрести гирлянды, шары, елки, блестящую мишуру, бенгальские огни и прочие праздничные атрибуты. С 13 по 16 декабря ярмарка будет работать с 10:00 до 18:00, 17 декабря - с 10 до 16:00. Добраться до остановки «ДонЭкспоцентр» от главного вокзала можно автобусами №№ 21 и 33. С центрального рынка ходят маршруты под номерами 2, 22, 45, 46, 65, 77 и 90.

Выбрать новогодние украшения для дома можно на традиционной ярмарке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПЕКТАКЛИ

Театр им. М. Горького

Ну, а для тех, кому важно получить не только «хлеба», но и «зрелищ» ростовский театр драмы им. Максима Горького на Театральной площади, 1, открывает премьерные показы спектакля «Фабрика чудес». С 20 декабря ростовчане смогут посетить традиционное праздничное шоу под руководством молодого режиссера Артема Сухорукова. В программе популярные музыкальные хиты, танцевальные номера, актерские миниатюры, а также интерактив со зрителями и волшебные спецэффекты. Ближайший показ состоится 20 декабря в 18:30. Цена удовольствия - от 700 до 2200 за билет. Добраться с главного вокзала можно на автобусах: 3, 67, 7, 80, 98.

СК «Левенцовский»

Также с 26 декабря в здании СК «Левенцовский» состоится премьера сказочного спектакля «Следом за мечтой». В 18:00 всех присутствующих ждет праздничное шоу в исполнении чемпионов мира по танцам, море веселья и яркие эмоции. В роли главного новогоднего волшебника выступит заслуженный артист России, Олег Ширшин. Стоимость билетов варьируется от 1400 до 1600. Добраться с центрального рынка можно на автобусах: 26, 85a – остановка маршала Жукова, а также на: 16а, 40 – остановка Доватора (Южная Заря).

В Новый год ростовчан на сцене ждут не только Дед Мороз со Снегурочкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дом офицеров

Уже в новом году, 3 января, ростовский Дом офицеров приглашает зрителей на авторский спектакль «Парфюмер». В 19:00 по адресу: Буденновский, 34, гостей ждет представление от продюсерского центра «Невский» по мотивам романа Патрика Зюскинда. Постановка Людмилы Никитиной обещает окунуть всех приустающих в манящий мир ароматов. Цена билетов варьируется от 1800 до 3500 рублей.

НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА

Завершающим аккордом праздников может стать зажигательная вечеринка. Как раз 5 января в Ростове состоится новогодняя дискотека 90-х. Зажигать гости будут под песни «Отпетых мошенников», «Faktor-2», «Hi-Fi», «Краски», «Демо», «Турбомода» и «Русский размер». Послушать про оранжевое солнце и девушек, которые бывают разные, можно по цене от 1500 до 5000 рублей за билет. Состоится мероприятие в 19:00 в здании КСК «Экспресс» по адресу Закруткина, 67а. Добраться с улицы Большой Садовой можно на автобусах №№ 3, 3а, 7, 67, 70, 98, остановка «Театральная площадь».

Под Новый год можно зажечь на дискотеке 90-х. Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ В этом году в Ростовской области откажутся от массовых мероприятий на Новый год 2023, а в городах и селах власти не будут закупать новые украшения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев. К такому решению губернатор пришел после обращений дончан.

Кроме того, в регионе предложили запретить запуск салютов на время СВО. С таким предложением выступил депутат Заксобрания области Евгений Федяев.

Он обратился с этим предложением к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. По мнению депутата, громкие звуки пиротехники не только раздражают, но и пугают жителей области. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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