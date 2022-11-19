В Ростове каждая пятая компания отказалась от новогоднего корпоратива

32% опрошенных еще не приняли решение. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону каждая пятая компания отказалась от новогоднего корпоратива. Результаты опроса организаций опубликовал один из сервисов поиска работы.

По данным аналитиков, 11% компаний решили не проводить корпоратив из-за экономической ситуации. Еще 9% сообщили, что вообще не отмечают праздник с коллегами.

32% опрошенных пока не приняли решение. 23 % компаний планируют корпоратив: 18% организуют его в ресторане, 7% собираются отпраздновать Новый год за городом.

Ранее аналитики выяснили, что 70% работодателей в Ростовской области предпочитают нанимать сотрудников по рекомендациям. Отношение к подобному трудоустройству также улучшилось и среди самих соискателей.

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