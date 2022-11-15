Более 70% работодателей Ростовской области предпочли набирать сотрудников «по блату»

По знакомству люди устраиваются с помощью друзей, коллег, мужа или жены Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области новых специалистов в организации и на предприятия стали чаще принимать по рекомендациям. Этот способ найма сейчас предпочитают более 70% работодателей, выяснили по итогам опроса эксперты SuperJob.

Например, в Ростове-на-Дону за год 7% компаний более чем наполовину закрыли места именно с помощью «блата», еще в 6% случаях по рекомендациям набрали 25-50% сотрудников.

При этом, в большинстве учреждений утверждают, что принятые «по знакомству» сотрудники работают так же, как и остальной персонал, не лучше и не хуже.

По данным исследования, отношение к подобному трудоустройству также улучшилось и среди самих соискателей - чаще всего люди просят о помощи друзей (52%), коллег (41%), мужа или жену (31%). Менеджеры по персоналу, в свою очередь, также иногда прислушиваются к советам близких и бывших работников.

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Такой вывод сделали на основе расчетов Центрального Банка и Росстата (подробности)