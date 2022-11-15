Жители Ростовской области тратят на погашение ипотеки 64% от зарплаты

Средняя сумма ипотечного кредита на Дону составляет 3,3 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Ростовской области тратят на погашение ипотеки около 64% от своей зарплаты. К такому выводу в ноябре 2022 года пришли эксперты РИА Новости.

По данным исследования, средняя сумма ипотечного кредита на Дону - 3,3 млн рублей. Срок выплаты обычно составляет до 278 месяцев, то есть немногим более 23 лет.

По уровню подобных платежей Ростовская область находится на 67 месте общего рейтинга по стране. Ближайшие соседи донского региона в списке - Брянская и Псковская области. Добавим, специалисты вели расчеты на основе статистики Центрального Банка и Росстата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на проспекте 40-летия Победы высадили сосновую аллею

Все деревья имеют развитую крону и соответствуют ГОСТу (подробности)