В Ростове на проспекте 40-летия Победы высадили сосновую аллею

В 2022 году ростовчане собираются высадить около 20 тысяч деревьев Фото: Яна ЛИСИНА

Сосновую аллею высадили в Ростове-на-Дону на проспекте 40-летия Победы. Участок этой улицы украсили 80 хвойных красавиц, которых завезли для компенсационного озеленения территории, сообщает городская администрация.

- Все деревья имеют развитую крону и соответствуют ГОСТу. За аллеей будут ухаживать до полной приживаемости, то есть около 3 лет, - уточнили власти.

Добавим, всего в рамках компенсационного озеленения в 2022 году в донской столице собираются укоренить около 20 тысяч деревьев.

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