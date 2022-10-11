В этом году новый декор для украшения улиц покупать не будут. Фото: Екатерина ПОПОВА

В этом году в Ростовской области откажутся от массовых мероприятий на Новый год 2023, а в городах и селах власти не будут закупать новые украшения. Об этом 11 октября сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев. К такому решению губернатор пришел после обращений дончан. Кстати, это не первое такое решение, когда люди сами предлагают сэкономить на празднике.

БЕЗ ГИРЛЯНД-ОБНОВОК И МАССОВЫХ ГУЛЯНИЙ

В последние дни в соцсетях шли активные обсуждения: жители Дона просили губернатора Ростовской области Василия Голубева не отмечать Новый год, не устраивать концертов и не запускать фейерверки, чтобы сэкономить бюджетные деньги и все послать в помощь бойцам, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

- С учетом ваших предложений принял решение. Предупредил об этом глав всех городов и районов области. Думаю, что новогоднее настроение прекрасно создадут прошлогодние гирлянды, световые фигуры и другие уличные декорации, - ответил в своем телеграм-аккаунте Василий Голубев.

Но о полной отмене празднования речи не идет, подчеркнул губернатор.

- Всем, кто выступает с предложением совсем отказаться от новогодних празднований, напомню, что новогодние елки для детворы проводились даже в Великую Отечественную, - заметил Василий Голубев. - Отменять новогодние праздники считаю неправильным, но от масштабных массовых мероприятий откажемся точно.

Масштабных праздников проводить не будут, а елки для детворы состоятся обязательно. Фото: Екатерина ПОПОВА

ПРЕДЛОЖИЛИ ОТПРАЗДНОВАТЬ СКРОМНЕЕ

Напомним, это не первое решение руководства региона о сокращении масштабов празднований, принятое совместно с жителями Дона. Так, ростовчане прямо в телеграм-канале Василия Голубева неоднократно обращались к губернатору с просьбой отказаться от расходов на концерт и праздничный фейерверк в День города 17 сентября 2022.

- Друзья, все комментарии вижу! Принял решение концерт и фейерверк на Театральной площади в Ростове отменить, - написал за три дня до старта праздника глава региона в своем аккаунте.

Напомним, в День города на Театральной площади планировалось выступление Олега Газманова, а в десять вечера ростовское небо, по традиции, несколько минут должны были озарять вспышки салюта. Но в итоге основные мероприятия прошли в Соборном переулке, где состоялся фестиваль купечества, и в парке Левобережном — гастрофестиваль и концерт с участием местных творческих коллективов.

Жители региона просили губернатора не отмечать широко Новый год, а направить сэкономленные деньги бойцам - участникам СВО. Фото: Екатерина ПОПОВА

КТО ЕЩЕ?

С решением жителей Ростовской области солидарны сразу несколько регионов. Так, от масштабных празднований (исключение - детские елки) уже отказались в Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Ялте, Калуге, Белгороде, Краснодаре, Воронеже и Брянске. Список городов, где собираются обойтись без развлекательных шоу и фейерверков, продолжает пополняться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев: в Ростовской области на Новый год не будет масштабных массовых мероприятий

Донской глава отреагировал на просьбу жителей Дона в социальных сетях (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Губернатор Василий Голубев отменил концерт и фейерверк на День города Ростова-на-Дону

Глава региона прислушался к пожеланиям жителей Дона (подробнее)