Василий Голубев: в Ростовской области на Новый год не будет масштабных массовых мероприятий

Власти не будут закупать дорогую иллюминацию и уличные украшения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году по просьбе жителей Ростовской области не будут закупать новые уличные зимние украшения, также в регионе откажутся от массовых мероприятий. Об этом утром 11 октября в своем телеграм-канале написал губернатор Василий Голубев.

- На закупку новых новогодних украшений не должно быть израсходовано ни копейки. Предупредил об этом глав всех городов и районов области. Думаю, что настроение прекрасно создадут прошлогодние гирлянды, световые фигуры и другие уличные декорации, - написал Василий Голубев.

При этом глава региона отметил, что праздничные мероприятия для детей все же должны провести.

- Всем, кто выступает с предложением совсем отказаться от новогодних празднований, напомню, что елки для детворы проводились даже в Великую Отечественную войну. Отменять такие вещи считаю неправильным, но от масштабных массовых мероприятий откажемся точно, - подчеркнул Василий Голубев.

Напомним, ранее жители Дона в комментариях к одному из постов губернатора попросили отменить празднование Нового года и не закупать дорогую уличную иллюминацию. На сэкономленные после этого средства люди предложили приобрести для мобилизованных бойцов самое лучшее обмундирование или дополнительную технику.

К слову, до этого по просьбе жителей донской столицы власти также отменили концерт и фейерверк в честь празднования Дня города.

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