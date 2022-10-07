Жители Дона попросили губернатора отменить празднование Нового года

Жители Дона отказались от праздничных гирлянд и новогодних мероприятий Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители Ростовской области попросили губернатора отменить все новогодние мероприятия в регионе, а также не закупать дорогую иллюминацию и другие уличные украшения. Сэкономленные средства люди предлагают направить на нужды бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной операции.

В частности, пользователи сети отметили, что хотят закупить для солдат и офицеров самое лучшее обмундирование или дополнительную технику. Десятки подобных сообщений можно найти в комментариях под одним из постов в телеграм-канале главы региона:

- Просим вас рассмотреть вопрос о сокращении средств на предстоящие новогодние праздники. Лучше эти деньги потратить на оснащение наших бойцов или, возможно, на их дополнительное обучение, например, по применению дронов.

- Многие горожане хотят, чтобы все сэкономленные средства пошли на помощь нашим ребятам на фронте. Пожалуйста, сделайте так. Давайте суммируем возможные траты на Новый год и закупим что-то действительно важное: квадрокоптеры, тепловизоры, рации, спальные мешки и многое другое. Давайте поможем, поддержим.

- Просьба отменить все расходы на Новый год. Экипировки не хватает, многого из снаряжения. Передайте все деньги на нужды наших Защитников!

К слову, ранее по просьбе жителей донской столицы власти уже отменили концерт и фейерверк в честь празднования Дня города.

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