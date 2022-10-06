Василий Голубев рассказал, что на Донбасс отправился отряд казаков-добровольцев

Василий Голубев рассказал о проводах казаков-добровольцев в зону СВО. Фото: Телеграм-канал Василия Голубева.

Еще один отряд казаков-добровольцев отправился в добровольческую бригаду «Дон», участвующую в специальной военной операции. Об это рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Отправили на Донбасс казаков-добровольцев, - отметил донской губернатор. - Ждем возвращения домой с победой, ребята!

Как следует из опубликованного главой региона видеоролика, казаки не зря называются «оберегателями земли русской». Они всегда делали свой выбор в пользу служения государству. В ответ на такую преданность правительство Ростовской области уже ни аз отправляло казакам обмундирование, экипировку, продукты питания и лекарства.

Во время церемонии проводов бойцов кадеты Шахтинского кадетского корпуса передали бойцам письма с пожеланиями победы. Отметим, что на сегодня более 50 участников казачьей бригады «Дон» награждены почетными Орденами Мужества.

Ранее сообщалось, что же несколько тысяч донских казаков охраняет рубежи России и защищают жителей ЛДНР. И сейчас к ним присоединились еще более 700 добровольцев. Они примут участие в специальной военной операции.

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