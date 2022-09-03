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Общество3 сентября 2022 14:18

700 казаков из Ростовской области отправились добровольцами на Донбасс

Они присоединились к участию в спецоперации
Анна ШИЛЯЕВА
Больше 700 казаков присоединились к участию в спецоперации

Больше 700 казаков присоединились к участию в спецоперации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, что уже несколько тысяч донских казаков охраняют рубежи страны и защищают жителей ЛДНР.

Сейчас к ним присоединились еще больше 700 добровольцев. Они примут участие в специальной операции. Об этом рассказал глава региона во время встречи с атаманами на Большом войсковом круге, который состоялся 3 сентября.

На территории донского края казаки сейчас несут службу в усиленном режиме. Среди прочих задач, они также охраняют лагеря, в которых живут беженцы.

- Казаков всегда называли «оберегателями земли русской». Еще более 700 отправились добровольцами. Казаки, руководствуясь приоритетами общества и государства, последовали своему главному историческому выбору – служить России, - прокомментировали губернатор.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что на стене здания на Большой Садовой в донской столице трое художников больше недели рисовали портрет героя спецоперации.

Уроженец Александр Холодов получил ранение, но продолжал сдерживать наступление противника. Он блокировал группу ВСУ, не дав им возможность нанести огневое поражение по разведгруппе.

Сейчас Александр Холодов находится в госпитале на лечении. После того, как его выпишут, мужчина планирует вновь вернутся на Донбасс.

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