Портрет героя спецоперации появился на стене многоквартирного дома в Ростове

Портер героя спецоперации Александра Холодова украсил стену дома на Большой Садовой. Фото: персс-служба правительства РО

В Ростове трое уличных художников восемь дней создавали мурал в честь героя специальной военной операции, гвардии ефрейтора Александра Холодова. Житель Пролетарского района Ростовской области, рискуя собой, спасал товарищей от обстрелов украинских военных.

150 ЛИТРОВ КРАСКИ И 80 КИЛОГРАММОВ ГРУНТА

Теперь портрет героя украшает стену многоквартирного дома на Большой Садовой.

На создание картины у мастеров ушло 300 баллонов профессиональной краски, 150 литров фасадной краски и 80 килограммов грунта.

- Работа оказалась сложной, но интересной. Пришлось консультироваться с профессиональными военными. Ведь и техника, и награды должны быть изображены верно, - рассказали создатели картины.

ПОДВИГ ГЕРОЯ

Александр Холодов получил серьезную травму во время спецоперации. Как рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области, ефрейтор был ранен при наступлении.

Находясь под массированным огнем противника, Александр смог занять выгодную позицию и вести прицельный огонь по живой силе противника из штатного оружия. Он блокировал группу ВСУ, не дав им возможность нанести огневое поражение по разведгруппе.

Несмотря на кровопотерю и болевой шок, боец продолжал вести огонь по противнику.

Сейчас герой – в госпитале, восстанавливается после ранения. Указом президента Александр был награжден медалью «За отвагу».

Кстати, сам Александр с нетерпением ждет, когда вновь встанет в строй.

- Готов выполнять дальнейшие указания командования. Надеюсь, что в ближайшее время вернусь к боевым товарищам, чтобы помочь им, - говорит боец.

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