Дети мобилизованных дончан будут без очереди зачисляться в детские сады. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что дети мобилизованных дончан могут быть без очереди зачислены в детские сады. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что он уже подписал соответствующее постановление правительства. Речь в нем идет о мерах поддержки семей мобилизованных жителей Ростовской области.

Детей военнослужащих не только без очереди будут зачислять в детские сады, но и родителей будут освобождать от платы за обучение в них. Глава региона отметил, что ребятишки также смогут бесплатно посещать кружки и секции в системе государственного дополнительного образования.

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Дети военнослужащих будут бесплатно питаться в школах, колледжах и училищах.