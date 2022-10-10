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Общество10 октября 2022 18:36

Мобилизованных дончан и членов их семей освободили от уплаты транспортного и земельного налогов

Решение было принято губернатором Василием Голубевым
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Мобилизованных и членов их семей освободили от уплаты транспортного и земельного налогов.

Мобилизованных и членов их семей освободили от уплаты транспортного и земельного налогов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение освободить мобилизованных дончан и членов их семей от уплаты части налогов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что речь идет о транспортном налоге. Военнослужащие и их семьи получат возможность не платить его в 2022 и 2023 годах. В настоящее время уже идет подготовка проекта соответствующего областного закона.

- На муниципальном уровне мобилизованных и членов их семей освободят от уплаты земельного налога, - добавил губернатор.

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