В правительстве Ростовской области опровергли информацию о принудительной помощи мобилизованным

Василий Голубев поддержал предложение ветеранского актива Дона о сборе средств для обеспечения нужд мобилизованных.
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Перечисление средств для мобилизованных донскими физическими лицами и предприятиями осуществляется исключительно на добровольной основе. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.
- На прошлой неделе Губернатор области В. Ю. Голубев поддержал предложение ветеранского актива Дона о сборе средств для обеспечения нужд мобилизованных, - пояснили в правительстве.
По словам начальника управления информационной политики правительства Ростовской области Сергея Тюрина, информация о специальном фонде была доведена до всех предприятий и организаций Ростовской области.
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