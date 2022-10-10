В правительстве Ростовской области опровергли информацию о принудительной помощи мобилизованным

Василий Голубев поддержал предложение ветеранского актива Дона о сборе средств для обеспечения нужд мобилизованных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перечисление средств для мобилизованных донскими физическими лицами и предприятиями осуществляется исключительно на добровольной основе. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

- На прошлой неделе Губернатор области В. Ю. Голубев поддержал предложение ветеранского актива Дона о сборе средств для обеспечения нужд мобилизованных, - пояснили в правительстве.

По словам начальника управления информационной политики правительства Ростовской области Сергея Тюрина, информация о специальном фонде была доведена до всех предприятий и организаций Ростовской области.

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