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Общество10 октября 2022 17:19

В правительстве Ростовской области опровергли информацию о принудительной помощи мобилизованным

Перечисление средств физлицами и предприятиями осуществляется добровольно
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Василий Голубев поддержал предложение ветеранского актива Дона о сборе средств для обеспечения нужд мобилизованных.

Василий Голубев поддержал предложение ветеранского актива Дона о сборе средств для обеспечения нужд мобилизованных.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перечисление средств для мобилизованных донскими физическими лицами и предприятиями осуществляется исключительно на добровольной основе. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

- На прошлой неделе Губернатор области В. Ю. Голубев поддержал предложение ветеранского актива Дона о сборе средств для обеспечения нужд мобилизованных, - пояснили в правительстве.

По словам начальника управления информационной политики правительства Ростовской области Сергея Тюрина, информация о специальном фонде была доведена до всех предприятий и организаций Ростовской области.

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