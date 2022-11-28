В Ростовской области предложили запретить использование пиротехники на время СВО

За запрет фейерверков выступило больше 80% участников. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области предложили запретить запуск салютов на время СВО. С таким предложением выступил депутат Заксобрания области Евгений Федяев.

Он обратился с этим предложением к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. По мнению депутата, громкие звуки пиротехники не только раздражают, но и пугают жителей области.

– Использование пиротехники в период СВО не только нервирует окружающих лишним шумом, но и в сегодняшней обстановке это способно дезориентировать жителей и гостей и породить излишнюю нервозность, – объяснил свою позицию депутат.

Евгений Федяев также отметил, что на территории Ростовской области временно или на постоянной основе проживают сотни жителей ЛДНР. Им громкие хлопки также неприятны. Также в соцсети он провел опрос. За запрет фейерверков выступило больше 80% участников.

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(Подробности)