Громкие звуки фейерверка напугали жителей центра Ростова в ночь на 2 октября

Некоторых ростовчан пугают грохот от фейерверков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовчане в соцсетях предложили запретить фейерверки на время спецоперации. Такие комментарии появились в обсуждении поста о запуске салюта в районе Театральной площади в ночь на 2 октября.

- Давайте без салютов пока, а?! - предложила читательница.

- Вообще на время, мне кажется, нужно запретить салюты. Тут каждого громкого звука боишься, - считает другая подписчица.

- Это же Театралка. Местные привыкли, - заметила третья.

- Почему не время? Тогда не время жить вообще, - возражает ростовчанка. - Салютом люди празднуют свои жизненные этапы — рождение ребенка, свадьбу, день рождения. Это их жизнь и право выбора в городе, где нет режима ЧС. А время всегда неблагоприятное.

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