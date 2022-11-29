40 электробусов доставят в Ростовскую область, 10 машин получит Таганрог

Донской край оказался числе регионов, где обновят электротранспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году для Ростовской области приобретут 40 электробусов. Предполагается, что 20 новых машин получит Ростов-на-Дону, по 10 единиц подвижного состава отправят в Таганрог и Волгодонск. Об этом ранее сообщил заместитель губернатора, министр транспорта донского региона Владимир Окунев.

- Впервые в новейшей истории государство комплексно решает проблему обновления городского транспорта в регионах. Донской край оказался в числе 10 первых регионов, где обновят электротранспорт, - сообщил Владимир Окунев.

Речь идет о новых комфортабельных электробусах отечественного производства, которые после заряда должны иметь в запасе 300 км автономного хода. Параллельно в регионе собираются развивать сеть электрических подстанций для подобного транспорта.

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