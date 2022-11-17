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НовостиЭкономика17 ноября 2022 14:00

Власти Ростова планируют закупить 20 электробусов к концу 2023 года

Сейчас специалисты изучают существующие предложения на рынке
Ангелина СКИБА
Кроме обновления подвижного состава, будут вести строительство трамвайных веток

Кроме обновления подвижного состава, будут вести строительство трамвайных веток

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый общественный транспорт планируют закупить для Ростова-на-Дону. На этот раз речь идет о 20 новых электробусах, сообщил в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Планируется закупка 20 машин. Мы уже сейчас начали изучение и тестирование существующих предложений на рынке. Это позволит сформировать основные технические требования, а также понять особенности эксплуатации нового подвижного состава, - написал глава городской администрации.

Добавим, вопросы развития транспортной инфраструктуры донской столицы Алексей Логвиненко обсудил на форуме в Москве. Кроме обновления подвижного состава, в 2023 году в Ростове также собираются начать строительство депо и двух трамвайных веток, на Западном и в Левенцовке.

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