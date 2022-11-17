Власти Ростова планируют закупить 20 электробусов к концу 2023 года

Кроме обновления подвижного состава, будут вести строительство трамвайных веток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый общественный транспорт планируют закупить для Ростова-на-Дону. На этот раз речь идет о 20 новых электробусах, сообщил в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Планируется закупка 20 машин. Мы уже сейчас начали изучение и тестирование существующих предложений на рынке. Это позволит сформировать основные технические требования, а также понять особенности эксплуатации нового подвижного состава, - написал глава городской администрации.

Добавим, вопросы развития транспортной инфраструктуры донской столицы Алексей Логвиненко обсудил на форуме в Москве. Кроме обновления подвижного состава, в 2023 году в Ростове также собираются начать строительство депо и двух трамвайных веток, на Западном и в Левенцовке.

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