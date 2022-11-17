Власти: экономика Ростовской области выходит на восстановительный рост

Состояние сфер экономики обсудили на специальном заседании. Фото: сайт правительства РО

Экономическая ситуация в Ростовской области в итоге оказалась более устойчивой, чем после введения санкций. С 2023 года основные отрасли и вовсе должны выйти на восстановительный рост. Такое заявление сделал глава донского Минэкономразвития Максим Папушенко.

- Уточнение прогноза области в октябре - ноябре проводили в условиях более оптимистичных оценок макроэкономической ситуации на федеральном уровне по сравнению с началом года, - отметил Максим Папушенко.

По словам чиновника, учитывались обновленные прогнозы до 2025 года. Выяснилось, что все сферы сейчас уверенно адаптируется к условиям. При этом многие направления сейчас чувствуют себя лучше, чем в целом по стране.

- По итогам 9 месяцев отмечается рост в ключевых отраслях: в промышленности - на 1,3%, в сельском хозяйстве - на 11,9%, в сфере ввода жилья - на 15,9%, в общепите - на 3,9%. Зарплата выросла на 12,8%, безработица - на историческом минимуме, - добавил Максим Папушенко.

Добавим, по мнению властей, уточненный сценарий развития области поможет в работе по повышению устойчивости социально-экономической ситуации.

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