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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:01

Губернатор Ростовской области заявил о скором появлении электробусов в Ростове, Таганроге и Волгодонске

Соглашения условий для развития зарядной инфраструктуры уже подписаны
Лейла МИРИШОВА
На сегодняшний день в Ростовской области работает пока один электробус.

На сегодняшний день в Ростовской области работает пока один электробус.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове, Волгодонске и Таганроге в скором времени появятся новые электробусы. Об этом в эфире программы "О главном" рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава донского региона отметил, что соглашения о создании условий для развития зарядной инфраструктуры уже подписаны.

- В тех городах, которые я назвал, нужно создавать условия для создания зарядных устройств, — добавил Василий Голубев.

На сегодняшний день в Ростовской области работает пока один электробус. Транспорт курсирует по маршруту №88 в Ростове-на-Дону.

В дальнейшем в Таганроге электробусы будут соединять с трамвайными остановками жилые районы.

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(Подробности)