Новые электробусы запустят в нескольких городах Ростовской области

Электробусы требуются в Ростове, Волгодонске и Таганроге Фото: Михаил ФРОЛОВ

В некоторых городах Ростовской области планируют запустить новые электробусы. Трехстороннее соглашение об этом подписали на международном форуме «Дорога-2022», сообщает пресс-служба донского Агентства инвестиционного развития.

В рамках договора уже в этом октябре в Ростове-на-Дону должны начать тестовое использование электробуса «КамАЗ-6282» и ультрабыстрой зарядной станции. Новый общественный транспорт можно будет заряжать за 10-20 минут.

Отметим, общая потребность подобных машин в Ростове, Волгодонске и Таганроге на 2023 год составляет 40 единиц, также нужно возвести 14 зарядных станций к ним.

Добавим, параллельно с обновлением подвижного состава в регионе продолжат проект по созданию сети зарядных станций для электромобилей на трассе М-4 «Дон». Всего около проезжей части собираются построить четыре подобных объекта.

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