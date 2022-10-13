Авария произошла на улице Малиновского. Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

Многотонная фура снесла автобусную остановку в Ростове на улице Малиновского. Это произошло утром 13 октября. Фотографии с места происшествия уже появились в одном из городских пабликов.

По словам ростовчан, несчастный случай произошел около 9:30 в районе ГПЗ-10. После аварии от остановки, в буквальном смысле, ничего не осталось - укрытие из стекла и металла оказалось раздавлено весом фуры, кровля площадки упала на асфальт. Выстояла, сильно наклонившись, только одна из стенок каркаса.

Очевидцы утверждают, что части кровли остановки также попали в кабину машины. Люди, которые ожидали общественный транспорт, спаслись, они смогли вовремя отбежать в сторону.

Известно, что на месте случившегося уже побывали медики и правоохранители. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, в этой аварии пострадавших не было, но городское имущество и транспорт получили повреждения.

К слову, жители донской столицы сообщили, что рядом с фурой в тот же период времени произошло еще одно ДТП, «автобус №98 собрал сразу три машины».

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О случившемся в сети сообщили очевидцы (подробности)