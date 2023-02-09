Похитили миллионы: Что известно о задержании пяти человек бойцами спецназа в Ростове

Очевидцами задержания стали жители микрорайона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове пять человек подозревают в крупной краже. Злоумышленники «обчистили» чужой дом на несколько миллионов, но на улице их почти сразу задержали полицейские. Подробности сообщили в донском управлении МВД.

Напомним, видео жесткого задержания в микрорайоне Левенцовском появилось 6 февраля. На кадрах инспекторы ДПС останавливают несколько человек, а после спецназовцы валят их на землю.

Подозреваемых задержали сразу после преступления. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В полиции рассказали, что на днях сотрудники угрозыска получили оперативную информацию о планируемой краже. Они установили, что сообщники заранее заприметили дом и в один из дней утром подъехали к нему на двух автомобилях. Когда хозяева ушли, трое подозреваемых пробрались на участок, повредили окно и попали в жилище. Забрав имущество, они собирались скрыться с места — в этот момент полицейские задержали их совместно с бойцами спецназа.

Задержанными оказались пять уроженцев Ростовской области и Краснодарского края в возрасте от 30 до 52 лет. Среди похищенного — ювелирные украшения, шубы, дорогая парфюмерия, а также деньги на сумму 1,5 млн рублей. Все это правоохранители изъяли и вернули законным владельцам.

Стоимость ущерба оценили в 4 млн рублей. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

— Следователями отдела полиции № 8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 «Кража». Решается вопрос об избрании для них меры пресечения, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Похищенное уже вернули законным владельцам. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

Отметим, частью 4 статьи 159 предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом.

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