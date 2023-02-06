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НовостиОбщество6 февраля 2023 19:41

В Ростове, в Левенцовке, спецназ задержал четырех человек

Происшествие случилось на улице Жданова
Лейла МИРИШОВА
Происшествие случилось днем на улице Жданова.

Происшествие случилось днем на улице Жданова.

Фото: Александр КОЦ

В Ростове-на-Дону, в Левенцовке, силовики задержали четырех человек. Об этом сообщил портал 1rnd 6 февраля.

Происшествие случилось днем на улице Жданова. Десятки ростовчан стали свидетелями жесткого задержания. Очевидцы записали видео. На кадрах видно, как инспекторы ДПС остановили машину, а затем спецназ повалил на землю четырех человек. После чего мужчин увезли.

Напомним, что в этот же день в Ростовской области задержали нарушителя, сбежавшего от преследования в Морозовске, когда патрульный автомобиль попал в ДТП. Подозреваемым оказался 39-летний житель поселка Тацинского.

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(Подробности)