В Ростовской области раскрыли подробности ареста экс-начальника белокалитвинского отдела МВД

Сейчас по уголовному делу выполняются следственные действия Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области бывшему начальнику отдела МВД по Белокалитвинскому району предъявили обвинения. Сейчас экс-правоохранитель находится под домашним арестом. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по донскому региону.

- Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном размере»). Сейчас выполняются следственные действия, - рассказали в ведомстве.

Ранее причины увольнения и задержания бывшего полицейского не разглашали, но теперь некоторые детали все же прояснились. По данным СК, в 2021 и 2022 годах руководитель отдела, использовал свое служебное положение и обманом присвоил премии своих сотрудников. Общая сумма ущерба составила 261 тысячу рублей. Эти деньги задержанный потратил по собственному усмотрению, отметили в Следкоме.

Добавим, если вину подозреваемого подтвердят, ему будут грозить штраф и принудительные работы. Максимальное наказание - до 6 лет тюрьмы. Напомним, время нахождения под домашним арестом засчитывается в срок содержания под стражей до судебного разбирательства, а также в срок лишения свободы.

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