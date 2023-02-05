В Ростовской области задержали бывшего начальника отдела МВД по Белокалитвинскому району

Предварительно, ранее было возбуждено уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области под домашний арест взяли бывшего начальника отдела МВД по Белокалитвинскому району. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета «Наше время».

Известно, что меру пресечения экс-правоохранителю вынесли сегодня, 5 февраля, в городском суде Белой Калитвы.

Предварительно, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Деталей дела пока не раскрывают. Сейчас должны вести следствие.

Если вину подозреваемого подтвердят, ему могут грозить штраф или ограничение свободы. Максимальное наказание в некоторых случаях - тюремный срок.

Напомним, время нахождения под домашним арестом засчитывается в срок содержания под стражей до судебного разбирательства, а также в срок лишения свободы.

UPD: в пресс-службе донского главка МВД журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили только увольнение бывшего сотрудника.

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