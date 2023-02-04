В Ростовской области главбуха детсада заподозрили в мошенничестве на 600 тысяч рублей

Подозреваемую могут оштрафовать или отправить на принудительные работы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области будут судить главного бухгалтера одного из детсадов Константиновского района. Женщину подозревают в мошенничестве на 600 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, с октября 2018 года по апрель 2021 года специалист подделывала реестры начисления заработной платы. Она завышала в документах личные выплаты.

Теперь задержанная ответит перед законом по части 3 статьи 159 УК РФ. Подозреваемую могут оштрафовать или отправить на принудительные работы. Максимальное наказание - тюремный срок до 6 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура выиграла суд в Ростове по делу о нарушении прав жителей на горячую воду

Ответчиками выступили администрация и департамент ЖКХ (подробности)