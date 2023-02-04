Прокуратура выиграла суд в Ростове по делу о нарушении прав жителей на горячую воду

Основной причиной отсутствия горячей воды стали порывы на теплотрассе Фото: Олег УКЛАДОВ

Ленинский районный суд Ростова после обращения прокуратуры обязал власти принять меры по надлежащему содержанию и эксплуатации 83 городских объектов теплоснабжения. К такому решению пришли после ситуации с отсутствием горячей воды в мае-июне 2022 года более, чем в 450 домах.

Сторона обвинения доказала, что на объектах теплосетей были выявлены нарушения, а некоторые коммуникации и вовсе были бесхозными. Такой вывод сделали после проверки в Железнодорожном и Ленинском районах.

- Водоснабжение законных и добросовестных потребителей не было обеспечено надлежащим образом. Основной причиной стали многочисленные порывы на теплотрассе, устранение которых потребовало значительного времени. Длительное отсутствие горячей воды нарушило права собственников помещений, а также права проживающих в них лиц на достойную жизнь, - заявили представители прокуратуры.

Напомним, в 2022 году ситуацию с отключениями горячей воды из-за гидравлических испытаний уже комментировал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Глава администрации тогда сообщил, что в 2023 году ресурсники планируют сократить подобные работы до нескольких дней благодаря переходу на новый способ опрессовки.

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