В Ростове суд арестовал подозреваемого в стрельбе около торгового центра

Вердикт вынесли в донской столице Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону суд арестовал подозреваемого в стрельбе около торгового центра на Западном. Эту информацию 5 февраля подтвердили в пресс-службе управления МВД России по донскому региону.

- Действительно, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в ведомстве.

Это предварительное решение на время следствия. Напомним, подозреваемого - 50-летнего жителя Азова - задержали 3 февраля. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Еще ранее, 2 февраля, рядом с ТЦ на улице Еременко неизвестный мужчина устроил стрельбу, а потом скрылся на своей машине. После акта агрессии никто не пострадал.

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