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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 13:28

В Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром

К моменту приезда полицейских он скрылся
Ангелина СКИБА
Предварительно, во время акта агрессии никто из людей не пострадал

Предварительно, во время акта агрессии никто из людей не пострадал

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону около ТЦ «Димбо» на улице Еременко произошла стрельба. Об этом в полицию сообщили прохожие. Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе управления МВД.

По данным ведомства, вооруженный мужчина на автомобиле напугал всех стрельбой на улице, а потом скрылся с места происшествия. Предварительно, во время акта агрессии никто из людей не пострадал.

К этому моменту нарушителя спокойствия еще не задержали. Ориентировки на его автомобиль уже распространили по области. Добавим, в соцсетях люди утверждают, что водитель якобы управлял черным Nissan X-Trail.

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