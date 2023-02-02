В Ростове-на-Дону задержали советника бывшего вице-губернатора Рязанской области

Владимир Арцыбашев (справа) задержан силовиками и едет в Рязань. Фото: администрация Рязани

В Ростове-на-Дону задержали Владимира Арцыбашева - советника бывшего вице-губернатора Рязанской области. Об этом сообщает «КП - Рязань».

Известно, что Владимира Арцыбашева поймали 1 февраля, и теперь его должны доставить в регион, где идут разбирательства. Планируются следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Добавим, ранее в Рязани под арест попали глава городского управления благоустройства и трое его подчиненных. Местные власти не стали детально комментировать случившееся, но отметили, что поводом для проверки стала информация о возможных нарушениях при проведении закупок и выполнении работ по благоустройству.

Тем временем, в донской столице сейчас ищут водителя, открывшего стрельбу около торгового центра.

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