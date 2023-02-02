Полиция начала искать водителя, открывшего стрельбу возле торгового центра в Ростове

К моменту прибытия полицейских подозреваемый скрылся с места происшествия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции подтвердили факт стрельбы возле торгового центра в Ростове. Происшествие случилось в Западном микрорайоне, на улице Еременко.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что полицейские отправились на место сразу после звонка об инциденте. Когда сотрудники прибыли к торговому центру, стрелявший уже скрылся на автомобиле с места происшествия. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого.

— По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, — прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, ранее о происшествии «КП-Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы. Свидетели инцидента утверждают, что стреляли из автомата. Однако официально такие подробности не сообщаются.

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