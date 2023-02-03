В Ростове задержали мужчину, устроившего стрельбу около торгового центра

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу рядом с торговым центром. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, при поддержке бойцов отряда особого назначения в одной из гостиниц Ростова задержали подозреваемого в стрельбе около торгового центра на улице Еременко. Им оказался 50-летний житель города Азова. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что 2 февраля неизвестный открыл огонь из самозарядного ружья рядом с торговым центром в Западном микрорайоне. Выяснилось, что это был бывший сотрудник ТЦ. После чего, он скрылся с места преступления на автомобиле.

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(Подробности)