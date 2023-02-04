«Героем себя не считает»: что известно об охраннике ростовского ТЦ, который обезвредил стреляющего дебошира

Полиция задержала злоумышленника, который стрелял в торговом центре Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Ростове-на-Дону хэппи-эндом завершилась опасная ситуация, которая случилась в торговом центре на Западном. В разгар рабочего дня туда ворвался 50-летний мужчина. С собой у него были сумка и оружие. Вначале, рассказали сотрудники ТЦ, он бросил дымовую шашку, а после - начал стрелять.

НЕ РАСТЕРЯЛСЯ ЛИШЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК

- Люди все очень испугались. Он стрелял много раз, - говорит работник ТЦ.

В этой обстановке только один человек сумел сохранить спокойствие – охранник торгового центра.

- Он вначале включил сигнализацию. Потом бросился на дебошира и каким-то образом выхватил у него оружие, - рассказывает сотрудник центра корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

Но после того, как один автомат у него забрали, по данным сотрудника ТЦ, злоумышленник выхватил из сумки второй и также выстрелил.

- А потом он сбежал. Испугался охранника. Он – настоящий герой. Я лично пожал ему руку после этого, - рассказывает собеседник.

При этом сам охранник героем себя не считает.

- Он очень скромный, отказался даже говорить с журналистами. Сказал, что просто выполнял свою работу, и никакое это не геройство, - сообщил корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» руководитель службы охраны ТЦ.

ДЕРЖИТ В ТАЙНЕ СЛУЧИВШЕЕСЯ НА СМЕНЕ

Также, добавил собеседник, охранник не хочет тревожить близких, и скрывает от них, что произошло на смене. Тем временем, руководство приняло решение премировать сотрудника службы безопасности за смелость и профессионализм.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что подозреваемый задержан.

В донском главке добавили, что на мужчину завели дело по статье «Хулиганство». Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, у подозреваемого пятеро детей. Он прописан в одном из поселков Азовского района. Раньше работал в этом ТЦ, но потом его уволили, после чего он пришел в торговый зал уже с автоматом в руках.

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