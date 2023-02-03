Устроивший стрельбу в торговом центре многодетный отец скрывался от полиции в ростовской гостинице

Полицейские доставили дебошира в отдел Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове силовики задержали 50-летнего отца пятерых детей, который открыл огонь в торговом центре в Западном районе города. По словам персонала ТЦ, дебош устроил бывший сотрудник. По всей видимости, так он хотел отомстить за свое увольнение.

ПРИШЕЛ В ТЦ С ГРАНАТОЙ И АВТОМАТАМИ

Очевидцы стрельбы говорят, что мужчина пришел в торговый центр с большой сумкой, дымовой гранатой, и двумя автоматами.

Жертв удалось избежать только чудом. Спугнул бывшего работника охранник.

- Он - настоящий герой. Вначале включил сигнализацию, потом кинулся к дебоширу, и выбил у него оружие из рук. Но тот достал второй автомат и опять выстрелил. А потом убежал, - говорит один из сотрудников ТЦ.

Скрылся с места происшествия подозреваемый на своем автомобиле марки «Ниссан».

В городе сразу же объявили план-перехват. На выездах из донской столицы все машины тщательно досматривались, а сотрудники правоохранительных органов в этот день несли дежурства в бронежилетах. Поймать дебошира удалось ближе к вечеру.

- Полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразленения «Гром» по горячим следам в одной из гостиниц города задержали подозреваемого в стрельбе около торгового центра, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ГРОЗИТ ДО СЕМИ ЛЕТ КОЛОНИИ

В гостинице корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказали, что злоумышленник снял не самый дорогой номер на сутки.

- Как он себя вел при заселении, не могу сказать, не видела. Но задержание прошло тихо. Он не оказывал сопротивления, покорно вышел из номера в окружении силовиков, - рассказали в гостинице.

В донском главке добавили, что на мужчину завели дело по статье «Хулиганство». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что подозреваемый прописан в одном из поселков Азовского района. У мужчины пятеро детей. Его бывшие коллеги говорят, что злоумышленник часто бывал неуравновешен. Из-за этого директор уволил мужчину.

- Но потом пожалел, оплатил даже лечение в санатории и устроил на работу вновь. Правда должность дал пониже, чем была до этого, - сказал сотрудник центра.

Если суд признает вину подозреваемого, ему грозит штраф в размере от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

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