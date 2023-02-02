В Ростовской области шестилетний ребенок поджег друга

Ребенок оказался в больнице с ожогами из-за детской шалости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мне всегда было интересно докопаться до истины. Когда работал пожарным, то после каждого тушения задавал себе вопросы, из-за чего вспыхнули дом или квартира. Поэтому и пошел работать в дознание, - говорит старший дознаватель отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Пирогов.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ

За годы службы чего только не видел Сергей Пирогов.

По словам специалиста, однажды шестилетний мальчик попал в больницу. У ребенка диагностировали ожоги. Было известно, что на него попала воспламеняющаяся жидкость.

- Мальчик всем твердил, что обжегся сам, - вспоминает специалист.

Но «пожарный детектив» сразу заподозрил неладное. Дознаватель пришел в ожоговый центр, в котором находился мальчик, нашел нужные слова, и уже через пару минут ребенок рассказал правду.

Оказывается, он играл с другом-сверстником. Мальчишки где-то раздобыли спички и бутылку с жидкостью для розжига костра.

Один из детей нечаянно облил другого, а тот в этот момент чиркнул спичкой. А правду ребята не рассказывали, так как боялись, что родители их отругают и запретят потом общаться.

- Провел профилактическую беседу. Теперь эти мальчишки точно знают, что спички – детям не игрушка, - говорит Пирогов.

ХОТЕЛИ ПОВТОРИТЬ СЦЕНУ ИЗ ФИЛЬМА

А однажды другие мальчишки чуть постарше забрались в чужой гараж.

- Там стоял старенький мотоцикл. Они нашли бензин, облили им колесо и подожгли. Обошлось без пострадавших. Правда, огонь чуть не перекинулся на жилой дом, но пожарные предотвратили это, - пояснил собеседник.

Как выяснилось, школьники насмотрелись американских фильмов и решили повторить сцену с кадром из «Призрачного гонщика».

- В этом случае также была проведена профилактическая беседа, - отметил он.

ОГНЕННАЯ МЕСТЬ

Расследовал Сергей Пирогов и пожары. Однажды на парковке около дома сгорели две машины. По всем признакам, это был поджог.

Вскоре нашли и поджигателя. Оказалось, на дороге водитель иномарки случайно подрезал «Газель». Хозяин последней затаил злобу, выследил обидчика и спалил его машину. Так вышло, что огонь перекинулся и на припаркованную рядом иномарку.

Позже виновник объяснил свой поступок тем, что его сделал это из-за злости. А хозяин сгоревшей машины, к слову, даже не заметил, как подрезал на дороге «Газель».

- В результате на злоумышленника было заведено уголовное дело за умышленную порчу чужого имущества. Так что случается в нашей практике и такое, что после работы дознания материалы уходят в оперативные органы, а затем – в суд, - заключил собеседник.

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