В Ростовской области задержали нарушителя, сбежавшего от ДПС во время смертельной аварии

Нарушитель спровоцировал погоню, в которой погиб инспектор ДПС Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области задержали нарушителя, сбежавшего от преследования в Морозовске, когда патрульный автомобиль попал в ДТП. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе управления МВД по донскому региону.

- Подозреваемым оказался 39-летний житель поселка Тацинского. Сейчас он задержан. В отношении мужчины составили несколько административных протоколов по статьям 12.16, 12.37, 12.2, 12.5 КоАП РФ, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 5 февраля в Морозовске инспекторы ДПС заметили нарушителя, который на иномарке Honda Civic ехал по дороге с односторонним движением во встречном направлении.

Правоохранители подали сигнал водителю остановиться, но он проигнорировал требование. Тогда полицейские включили сирены, проблесковые маяки и бросились в погоню. На улице Ленина служебное авто Lada Priora по касательной столкнулось с выезжающим со второстепенной дороги «КамАЗом» и после этого врезалось в опору ЛЭП.

В этой аварии на месте происшествия погиб 28-летний лейтенант, его 33-летний коллега, который находился на переднем сидении, с травмами попал в больницу. В момент смертельного ДТП нарушитель скрылся, но в итоге его все равно нашли и задержали.

Добавим, ранее по факту произошедшей аварии со смертельным исходом в Следственном комитете завели уголовное дело. Статья - «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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