После гибели инспектора ДПС при аварии в Морозовске возбудили уголовное дело

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели инспектора ДПС во время погони в Морозовске. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по донскому региону.

- Дело завели по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося, назначены экспертизы, - прокомментировали в ведомстве.

По данным СК, днем 5 февраля патрульный автомобиль Lada Priora во время погони за подозрительной машиной столкнулся с «КамАЗом». В этой аварии до прибытия скорой погиб 28-летний правоохранитель. Его 33-летний коллега, который находился на переднем сидении машины, получил травмы, его увезли в больницу.

Добавим, ранее в Госавтоинспекции сообщили, что трагедия произошла на улице Ленина. После столкновения с грузовиком патрульная легковушка врезалась в опору ЛЭП. При этом нарушитель, за которым велась погоня, смог скрыться. Сейчас его разыскивают. Лихач управлял иномаркой Honda Civic темного цвета, цифры государственного знака - 037.

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