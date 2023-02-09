«Это культурный подвиг»: Александр Ищенко встретился с труппой Ростовского музтеатра, вернувшейся с европейских гастролей

Спикер донского ЗС Александр Ищенко встретился с артистами музыкального театра. Фото: пресс-служба ЗС РО

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко встретился с артистами Ростовского государственного музыкального театра, которые несколько дней назад вернулись из зарубежных гастролей. Спикер донского парламента поздравил коллектив с успешными выступлениями, вручил Приветственный адрес и поощрения Законодательного Собрания.

ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ

Отметим, артисты завершили свой 40-ой гастрольный тур. 46 дней – с 18 декабря по 2 февраля продолжались зарубежные выступления.

Открывался гастрольный тур в Барселоне. Под сводами Palau de la Musica (Дворца каталонской музыки) прозвучала эксклюзивная программа «Русская классика». Более чем за полтора месяца артисты театра дали 35 представлений в лучших концертных и оперных залах трех стран: Испании, Италии и Швейцарии. Концерты с аншлагом прошли в крупнейших городах, таких как Барселона, Рим, Милан, Мадрид, Женева, Бильбао, Сарагос.

Александр Ищенко отметил, что депутаты с гордостью узнали об успехе труппы Ростовского государственного музыкального театра.

- Совсем недавно завершилась, казалось бы, если не рядовое, то, во всяком случае, нередкое для Музыкального театра и его прославленного коллектива событие – европейские гастроли. Но в нынешних условиях они имеют совершенно другое звучание. Звук русской музыки, полотна наших художников, страницы книг наших писателей и поэтов оказались под запретом в тех странах, которые еще совсем недавно рукоплескали всему русскому. В одночасье, после того, как наша страна с присущей ей гордостью, героизмом и честностью заявила западному миру о том, что она не согласна с той точкой зрения, которую имеет запад в отношении ее будущего, в отношении ее перспектив, все в один миг изменилось, - сказал Александр Ищенко.

КОГДА ЗВУКИ МУЗЫКИ ЗАГЛУШИЛИ ЗВУКИ ОРУЖИЯ

Он также напомнил, что сегодня ведущие театры страны не имеют возможности выступать с гастролями в Европе.

- И поэтому то, что удалось коллективу Ростовского государственного музыкального театра это - культурный подвиг. Есть латинское выражение о том, что когда говорит оружие, музы молчат. Но в вашем случае звуки инструментов заглушили звуки европейского оружия. Они были слышны гораздо сильнее, чем весь тот поток идеологического оружия, который направлен в отношении нашей страны сегодня, - обратился к артистам Александр Ищенко.

По словам спикера Заксобрания, то, что произошло на крупнейших европейских сценах, имеет большое значение.

- Вы разорвали заговор молчания против русской культуры. Это означает, что, на самом деле, европейцы понимают, что нужно строить диалог. По сути, ваши гастроли – важнейший элемент народной дипломатии. А язык музыки не требует перевода, - сказал спикер ЗС.

Также Александр Ищенко поблагодарил генерального директора театра Вячеслава Кущева и артистов за их труд и вклад в развитие отечественной культуры.

– Ключи закрытой культурной границы Европы находятся в ваших руках. Открывайте эти двери, потому что сила искусства преодолевает абсолютно все преграды, – заключил спикер донского парламента.

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