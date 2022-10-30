Коллекционер сообщил, что дореволюционную дверь из Ростова выставили на продажу на сайте объявлений

Ростовские дореволюционные двери ценятся коллекционерами и краеведами. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Объявление о продаже старинной деревянной резной двери от дореволюционного дома обнаружил ростовский коллекционер. Андрей Зинковский рассказал «КП — Ростов-на-Дону» подробности инцидента.

90 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА АНТИКВАРИАТ

- Старинная антикварная дверь (дореволюционная) отличается редкой деталью - в оформлении используется капитель коринфского ордера, нехарактерная именно для дверей. Размеры створки 2765 мм х 630 мм, - говорится в объявлении на одном из популярных порталов.

Под опубликованной фотографией двери написано, что ее можно купить в Москве. Цена антикварной двери - 90 тысяч рублей. Но, как уточняется, можно и поторговаться. Любитель старины не принимает телефонных звонков — только письменные сообщения.

НА САЙТЕ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ - ДОРОЖЕ

Точно такое же объявление продавец разместил и на специализированных порталах для ценителей старины. Но там ростовская дверь оценивается уже в 250 тысяч рублей.

- По сути каждая дверь той эпохи уникальна по своему, - рассказывает ростовский коллекционер Андрей Зинковский. - В нее надо вложить еще столько же тысяч, чтобы восстановить это понимание уникальности работы - произведение столярного мастерства. То же самое можно сказать и про кирпич ручной работы, который превращают в строительный бой. Многое происходящее безумно отчасти.

Теперь одни ростовчане и ценители старины верят, что дверь можно вернуть и установить ее на прежнее место. Другие же, наоборот, считают, что она никому не нужна - ведь хозяева избавились от раритета.

Ранее дверь стояла в проеме дома на Серафимовича, 14. Фото: Телеграм-канал проекта Город Ростов-папа».

Как отмечают ростовские экскурсоводы, раньше дверь стояла в подъезде дома № 14 на улице Серафимовича. Позже ее заменили на новую, металлическую. Кто и когда провернул эту операцию, краеведы не знают.

Позднее двери были заменены на металлические. Фото: Телеграм-канал проекта Город Ростов-папа».

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