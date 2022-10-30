Театральные артисты рассказали, зачем ходят на ходулях по улицам Ростова и устраивают забавные акции

Уличный театр из Ростова хочет удивить прохожих новым спектаклем. Фото: предоставлено героем публикации.

Театрального артиста Александра Соловьева мало кто может узнать без грима. Ростовчане чаще всего видели его в театральном образе «светлячка», разгуливающего на ходулях по городу вместе с его коллегами. Такие внезапные акции в центре города вызывали у прохожих улыбки и смех, про них потом ростовчане рассказывали своим родным и знакомым.

Руководитель театра «Ларамбла», который развлекает жителей на на улицах города, рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» о новой акции, которая должна пройти уже в ноябре текущего года.

УЛИЦА ПОДСКАЗАЛА ФОРМАТ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Раньше у Александра Соловьева была идея организовывать такие акции каждый месяц. Он и его коллеги-артисты просто выходили в город и совершали костюмированные прогулки.

Из такой вот городской акции у театра родился спектакль «Светлячки», который актеры сейчас играют каждые два месяца на заднем дворе «Шолохов-Центра» в Ростове. Сюжет спектакля создают случайности, происходящие с артистами на улице.

- Во-первых, саму форму спектакля подсказала улица. Один персонаж ведет за собой остальных, - поясняет Александр. - При этом все герои примерно одного типа. Мы сначала называли их «туристами», а затем переименовали в «светлячков».

Взаимодействовать со зрителем артисты научились на улице. Фото: предоставлено героем публикации.

СТАНЦЕВАЛИ С ДЯДЕЙ ВАНЕЙ

Ходули у светящихся артистов тоже не сразу появились — первая акция была пешая. Сначала театралы прошлись по Большой Садовой, потом — проехались на троллейбусе. Следующим этапом была прогулка по Пушкинской, а за ней — танец с городской достопримечательностью, дядей Ваней.

- Дядя Ваня — это позитивный дядечка, который засветился уже во многих пабликах, - пояснил руководитель театра. - Он ходит по городу в наушниках и танцует. У нас появилась идея пройтись вместе с ним и повторить его танец. В итоге у нас было семь дядей Ваней. Один — задавал ритм и хореографию, а остальные — ему вторили.

На улице артисты смогли понять и отточить образы и фирменный подход к публике. В свою очередь прохожие в 90% случаев реагировали на акции уличного театра положительно.

НА ФЕСТИВАЛЕ ПОДСМОТРЕЛИ ИДЕЮ СПЕКТАКЛЯ

В мае текущего года, признается театрал, ситуация с коронавирусом стала лучше, и у его команды появилось много работы. Появились заказы на услуги аниматоров. Проводить акции пока в городе времени не было.

А чуть ранее, зимой, артисты побывали на разных театральных фестивалях. Так, в Архангельске проходил 18-й Фестиваль уличных театров. В Геленджике уличные артисты из Ростова выступили на фестивале «Передвижники». Съездить также удалось на фестивали в Белореченск, Альметьевск и Тулу.

- На фестивалях мы смотрим уровень других театров и можем почерпнуть что-то для себя, - считает театрал. - На хороших фестивалях проходят разные мастер-классы для артистов, костюмеров и продюсеров.

Так, в Архангельске на мастер-классе по работе с разными материалами ростовчане узнали о таком материале как фоамиран и научились придавать ему форму. Приехав домой, артисты создали проект «Горожане».

- Это такие люди на ходулях в масках, - уточняет Александр. - В интернете увидел, что одна голландская художница делает таких деревянных кукол. Я подумал: «А что если сделать их трехметровыми и поставить на ходули?» Приехали и создали этих новых персонажей.

Новые персонажи театра - это веселые горожане. Фото: предоставлено героем публикации.

КТО УЛЫБАЕТСЯ, КТО-ТО ВОРЧИТ

По мнению театрала, лучшей декорацией для будущего спектакля станет Соборный переулок, который «всегда праздничный». Александр хочет, чтобы именно здесь его «Горожане» выступили для ростовчан. Этот переулок, считает артист, уютный — здесь нестрашно, что кто-то тебя толкнет или обидит.

- В «Горожанах» - очень сложные фигуры — у них по сути нет рук, - объясняет руководитель проекта. - Важно, чтобы обошлось без агрессии, которая все-таки на улице может возникать.

По признанию Александра, 70-80% случайных зрителей реагируют на спектакли позитивно. 10% прохожих просто идут по своим делам — «я вас не трогаю, и вы меня не трогайте». Поэтому ходулисты взаимодействуют только с теми, кто идет на контакт — уважают чужое личное пространство.

- Если человек достал телефон, снимает или улыбается, то это он уже с нами взаимодействует, - уточняет собеседник. - Бывает, что кто-то ворчит, но нас это не обижает.

ШУТИТЬ ВСЕГДА, ШУТИТЬ ВЕЗДЕ

Александр считает, что сейчас как никогда важно шутить.

- У нас нет ни политического, ни религиозного подтекста, - признается театрал. - У нас все - про доброту и про эмоции. «Горожане» - это про то, какими мы хотели бы видеть ростовчан - позитивными и счастливыми людьми. Все разные, но все милые и красивые. Уместно ли, чтобы мы были счастливыми? Мне кажется, что уместно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове Театр 18+ возобновит работу на новой площадке

Первую за длительное время премьеру собираются представить уже завтра, 5 февраля (подробнее)