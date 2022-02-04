В Ростове Театр 18+ возобновит работу на новой площадке

Зрителей вновь соберут после 2-летнего перерыва
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове Театр 18+ возобновит работу после 2-летнего перерыва. Информацию об этом в Instagram опубликовали организаторы культурной площадки.
- Мы говорили, что театр - это не стены и крыша, театр - это в первую очередь идея. И вот спустя два года идея снова обретет осязаемую форму. Мы продолжим свой разговор по-взрослому в живом общении и на новом месте, - говорится в сообщении.
Первую за длительное время премьеру собираются представить уже завтра, 5 февраля. Зрители увидят спектакль «Сосед» драматурга Павла Пряжко в постановке Германа Грекова.
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