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Звезды4 февраля 2022 14:56

В Ростове Театр 18+ возобновит работу на новой площадке

Первую за длительное время премьеру собираются представить уже завтра, 5 февраля
Ангелина СКИБА
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Зрителей вновь соберут после 2-летнего перерыва

Зрителей вновь соберут после 2-летнего перерыва

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове Театр 18+ возобновит работу после 2-летнего перерыва. Информацию об этом в Instagram опубликовали организаторы культурной площадки.

- Мы говорили, что театр - это не стены и крыша, театр - это в первую очередь идея. И вот спустя два года идея снова обретет осязаемую форму. Мы продолжим свой разговор по-взрослому в живом общении и на новом месте, - говорится в сообщении.

Первую за длительное время премьеру собираются представить уже завтра, 5 февраля. Зрители увидят спектакль «Сосед» драматурга Павла Пряжко в постановке Германа Грекова.

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