В Таганроге создадут первый в стране дом-музей имени Фаины Раневской

Выставку разместят на верхнем этаже, а на нижнем - собираются создать залы для лекций и мастер-классов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как будет выглядеть первый в стране дом-музей имени Фаины Раневской в Таганроге, рассказал глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Он представил концепцию экспозиции министру культуры России Ольге Любимовой.

- На сегодня дом уже расселили и подготовили к реставрации. Нужно провести ремонт внутри здания, а также создать экспозицию современного формата, - заявил Игорь Баринов.

В бывшем доме Фельдмана собираются обустроить площадку с личными вещами актрисы, афишами и фотографиями. Постараются заинтересовать и местных жителей, и туристов. Выставку разместят на верхнем этаже, а на нижнем - должны создать залы для лекций и мастер-классов. Всю эту работу приурочили к 125-летию со Дня рождения Фаины Раневской.

Министр культуры отметила, что к подготовке необходимо привлечь ведущие российские театральные музеи.

- Очень важная инициатива. Необходимо сделать интересную экспозицию, наполнить ее при участии ведущих театральных музеев нашей страны. Мы бы хотели также, чтобы использовались мультимедиа технологии, - сказала Ольга Любимова.

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