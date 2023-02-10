«Зачем было придумывать?». За что краевед раскритиковал сериал «Раневская», который снимался в Таганроге

Во время съемок сериала в кадре то и дело появлялись "признаки цивилизации", например дорожные знаки. Фото: Сергей ПЛИШЕНКО.

Произнести знаменитую фразу «Я художник, я так вижу» сегодня может не только живописец, но и кинодеятель. Например, режиссер вышедшего на днях сериала «Раневская».

Знаток истории Таганрога и биографии Фаины Георгиевны Раневской, в частности, экскурсовод Игорь Пащенко рассказал «КП - Ростов-на-Дону» о своих впечатлениях от просмотра первых серий картины. По его мнению, киношники исказили не только историю жизни актрисы, но и исторические факты. Историк объяснил, почему в 1915 году таганрогский комиссар не мог назвать горожанина «жидовской мордой».

НЕ ГИРША И НЕ КОРАБЕЛ

Больше всего киноляпов, встречающихся в новом сериале «Раневская», таганрогский историк обнаружил в воссоздании облика отца актрисы. Так, некоторые из героев называют его «Гирша Хаймович» — с буквой «а» на конце имени.

- На самом он деле был Гирш Хаимович, без «а», - уточняет Игорь Пащенко. - Авторы сериала почему-то записали отца Раневской в корабелы. Но корабелом тот не был.

С морем судьба семьи Фельдманов связана совсем по иной причине... Будучи крупным таганрогским фабрикантом, владеющим заводами и фабриками, Гирш Хаимович хорошо понимал, что время для богатеев наступает непростое. Но при Деникине уехать за границу все же можно было...

Тогда он решает продать все, что только можно, и купить на эти деньги пароход «Святой Николай». На нем семья Фельдманов уплывает во Францию. Там Гирш Хаимович пароход свой продает и оказывается снова при деньгах. Таким образом, судно для него стало лишь способом побега за границу.

ФАИНА — НЕ ФАННИ, ЗАМУЖ ЕЕ НЕ ОТДАВАЛИ

«Досталось» от создателей сериала и самой Фаине Георгиевне. Они не увидели никакой разницы между настоящим именем актрисы и ее псевдонимом, считая Фанни лишь уменьшительно-ласкательным вариантом Фаины.

- Фанни и Фаина для них одно и то же имя, - возмущается знаток. - Что тут скажешь? Меж тем, с греческого Фаина — это «светлая», а Фанни - «умница». От Фанни уменьшительно-ласкательное будет «Фая», но никак не Фаина. В таганрогской синагоге даже записали: «В семье Фельдманов родилась девочка Фая». А маму девочку звали Милка, что с греческого идиша означает «царица».

Киношники не увидели большой разницы между именем Фанни и псевдонимом Фаина. Фото: Сергей ПЛИШЕНКО.

Удивительным обстоятельством для краеведа стало то, что Фанни якобы хотели выдать замуж за сына доктора.

- Да ради Бога... Придумали и придумали... - вздыхает собеседник. - В целом это не влияет на историческую правду. Ну, может, и было такое? Может, и хотели ее выдать замуж... Но зачем было придумывать, когда жизнь даже интереснее, чем любая выдумка?

КАКИЕ БОЛЬШЕВИКИ В 1915-М?

Но больше всего специалиста по истории Таганрога возмутило то, что по фильму в городе «орудуют большевики».

- Такого никогда не было, - заявляет таганрожец. - Большевики у нас в городе появились позже всех в стране, лишь во время восстания в январе 1918 года.

Когда началась Гражданская война, многие из центра страны, наоборот, бежали именно в Таганрог, а потом отсюда вместе с белыми отправлялись в Крым и дальше за границу.

- Когда ты знаешь историю, то не можешь не возмущаться, - объясняет Игорь Пащенко. - Ну, какие большевики в 1915 году?! Особенно, когда в фильме комиссар стоит и говорит: «Ну, ты, жидовская морда!». В те времена половина тех же самых комиссаров была евреями. Это исторический факт!

И в довершение, экскурсовод, как настоящий патриот своего города, отметил, что самого Таганрога в сериале мало показано. Город заслуживает, чтобы его снимали и на камеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

8 февраля начали показ сериала «Раневская»

Зрителям представили первую художественную ленту о великой актрисе (подробнее)